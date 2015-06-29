النيابة العامة: النائب العام اغتيل فى انفجار سيارة مفخخة عن بعد

كشفت النيابة العامة فى بيان لها منذ قليل، إن النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات، لقى مصرعه فى انفجار سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد.

وقال بيان النيابة العامة : "رجال النيابة العامة لا يخشون إلا الله ولا يخيفهم إرهاب أو غدر.. والنائب العام كان رجلاً كرس حياته وافنى عمره فى تطبيق القانون دون تمييز".

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها منذ وقوع الحادث الإرهابى لحين تقديم الإرهابيين الخونة للمحاكمة.

>

- استشهاد النائب العام بعد ساعات من تفجير موكبه

>

- بالفيديو.. انفراد .. لحظة إصابة النائب العام عقب استهداف موكبه

>

- بالفيديو.. مرسى يطلق كلمة السر" بعلامة الذبح " بعد تفجير موكب النائب العام

>

- القوات المسلحة تنعى النائب العام المستشار هشام بركات

>

- أنباء عن اجتماع وشيك لمجلس الدفاع الوطنى لبحث تداعيات استشهاد النائب العام

>