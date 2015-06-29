Kiehl’s تحتفل بافتتاح فرعها الثّاني في ABC ضبيّة

منذ عام 1851، و Kiehl’s تُعرف بتقديم أعلى مستويات الجودة في مستحضرات العناية بالبشرة للرّجال والنّساء من كافّة الأعمار. في 16 حزيران، تمّ افتتاح الفرع الثّاني لها في لبنان في ABC ضبية.

Kiehl’s ليست مجرّد علامة تجارية، لا بل هي رؤية جديدة متكاملة. وفي هذا الإطار، قالت كامي كانيلّا، نائب رئيس خدمة الزّبائن: "لا أهميّة للعمر البيولوجي. فجسدنا يتأثّر بأفكارنا، ومشاعرنا، وسلوكنا، وهي تُعتبر أهمّ من السّنة التي ولدنا فيها."

وقد جعلت Kiehl’s هذه الفلسفة من أسس عمليّة إنتاجها للمستحضرات الخاصّة بالعناية بالبشرة. فعوضًا عن التوجّه إلى زبائنها وفق سنّهم، ابتكرت مستحضرات مخصّصة للعناية بالبشرة بشكل يتوافق مع الاحتياجات الفرديّة المختلفة.

فبالاستناد إلى الدّراسات العلميّة التي أثبتت التّغيرات التي تشهدها عمليّة التقدّم في السّن، أطلقتKiehl’s حملة Act Any Age التي تحتفل بحرية التّصرف وفق العمر الذي نشعر بأنّه عمرنا بالفعل. وقد شجعت الحركة الرّقمية التي تلتها كافّة المؤيدين لها لاستكشاف "عمرهم الآخر".

وشكّل افتتاح Kiehl’s في ABC ضبيّة فرصة لاختبار نظرية "جسدُك يتأثّر بتفكيرك". ودعي الضّيوف إلى قضاء بعض اللّحظات الممتعة في غرفة تصوير Kiehl’s المتنقّلة قرب المتجر، حيث تمّ تنسيق البالونات الفضيّة بشكل أرقام ليتصرّفوا وفق العمر الذي يشعرون بأنّه عمرهم بالفعل (ActAnyAge#).

شارك في هذا الحدث أبرز المدوّنين والناشطين على مراكز التوصل الإجتماعي في لبنان بالإضافة إلى عددٍ من ممثّلي وسائل الإعلام، حيث قاموا بتبادل الأسرار والأساليب التي تساعدهم في تحدّي سنّهم.