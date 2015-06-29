كيف تختارين عطرك في العيد؟

غيّري عطرك هذا الموسم واختاري التركيبات الصيفيّة الخفيفة التي تمنحك الإنتعاش والبرودة في هذا الفصل وتحديداً في العيد.

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من المعروف عن العطور الصيفيّة أنها مصنوعة من خلاصات الورود الخفيفة مثل الياسمين والفانيلا والحمضيات ... لهذا ركّزي على هذه التركيبات .

إذا كنت من عشّاق البحر ننصحك باختيار العطر المستخلصة من جوز الهند والأناناس والبابايا.

اختاري العطور الفواكه اذا أردت الحصول على خليط منعش فوّاح، مثل الليمون والبرتقال المعروفين بتحسين المزاج.

للسهرات الصيفيّة يمكنك اختيار عطور المسك الأبيض المنعش والياسمين البارد.

استبدلي في الصيف Eau De Toilette بـ Eau De Parfum وانت لأنه ذو تركيبة خفيفة.

لاختيار العطر رشيه على معصمك وشميه خارج متجر العطور لمعرفة رائحة العطرتحت اشعة الشمس وبعيداً عن التكييف.

لضمان دوام الرائجة على بشرتك ننصحك بتجربة العطور الصلبة التي تلتصق بالجلد وبالتالي لا تتطاير بشرعة كونها لا تحتوي على مادة كحوليّة.

" س كاي اترنتي " Ck Eternity من كالفين كلاين Calvin Klein

" لايت بلو سالينا وايت" Light Blue Salina White من دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana

"اديكت" Addict من ديور Dior

"تيركواز سمير " Turquoise Summer من إيسكادا Escada

" شانس أو تندر" Chance Eau Tender من شانيل Chanel

"بلوسوم كولوني" Blossom Cologne من جو مالون Jo Malone

"فيري إيريزيستيبل" Very Irresistible من جيفنشي Givenchy

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