“الصحفيين” تنعي النائب العام

تنعي نقابة الصحفيين ببالغ الحزن والأسى شهيد الوطن، النائب العام المستشار هشام بركات، الذي أستشهد اليوم جراء عملية إرهابية خسيسة .وتتقدم النقابة بخالص تعازيها لمصر وللأسرة القضائية وللشعب المصري في مصابه الجلل، وتؤكد النقابة على وقوفها بجانب مؤسسات الدولة المصرية وقضائها في وجه الإرهاب الأسود ومحاولات الإرهابيين للنيل من عزيمة المصريين.

وتشدد النقابة إلى أن الحادث الجلل يعيد للأذهان عملية إستهداف المستشار الخازندار على يد جماعة الإخوان وإستهداف قضاة العريش، وتؤكد على وقوفها بجانب قضاه مصر في مواجهة الإرهاب، وان حوادث التاريخ تشير إلى ان العدل هو الذي ينتصر بينما يسقط الإرهاب خاسئًا.

وتؤكد نقابة الصحفيين إدانتها للجريمة الإرهابية البشعة، وأن الحادث الجبان لن ينال من عزيمة رجال القضاء والنيابة العامة على فرض القانون وتطبيق العدالة، كما لن ينال من عزيمة رجال الجيش والشرطة على إجتثاث الإرهاب من جذوره.

وتؤكد النقابة، أن الجماعة الصحفية والشعب المصري، يقفون في خندق واحد مع رجال القضاء في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يستهدفهم، في محاولة لهدم أحد أهم أركان الدولة المصرية.

وتشدد النقابة على أن إستهداف حماة العدالة على يد الإرهاب يدفعناً جميعاً للوقوف صفًا واحدًا في وجه من يستهدفون أمن مصر وأمانها، وان يد الإرهابيين الخسيسة التي إمتدت لتطال نائب عام الشعب وممثل المجتمع والمدافع عن حقوقه لأول مرة في تاريخ مصر لن ترهبنا عن مواصلة المسيرة من أجل بناء قواعد مجتمع العدل والحرية الذي خرج من أجله الملايين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.