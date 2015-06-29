محافظ البحيرة: إقصاء أى قيادة يثبت تقاعسها وتقصيرها فى العمل

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، تصعيد القيادات التنفيذية الناجحة وإقصاء أى قيادة يثبت تقاعسها وتقصيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم، مع القيادات الجديدة من نواب رؤساء المدن ورؤساء القرى بمجمع دمنهور الثقافى.

وطالب محافظ البحيرة جميع القيادات، بالعمل الميدانى والالتحام المباشر بالمواطنين وسرعة التحرك لحل أى مشكلة من جذورها، وكذلك المراقبة اليومية لتنفيذ المشروعات الخدمية، وتذليل ما يعترضها من معوقات أولا بأول للانتهاء منها فى المواعيد المقررة وبالجودة المطلوبة.

وشدد محافظ البحيرة على أهمية الانضباط الإدارى بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وعدم المجاملات والمحسوبية فى قضاء مصالح المواطنين وإعلاء الصالح العام مع إشراك الجمعيات الأهلية فى تنفيذ الخطط التنموية المختلفة.