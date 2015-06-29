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طرح 26 ألفا و393 أسطوانة بوتاجاز بقنا

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طرح 26 ألفا و393 أسطوانة بوتاجاز بقنا طرح 26 ألفا و393 أسطوانة بوتاجاز بقنا
صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم اليوم طرح كمية من اسطوانات البوتاجاز "منزلى _ تجارى" والتى تم شحنها للمستودعات حيث تبلغ حصة المحافظة اليومية من الاسطوانات المنزلية 26 ألفا و900 اسطوانة و664 أسطوانه تجارى.

وأكد الهجان أنه تم طرح 25 ألف و908 اسطوانات بوتاجاز منزلية فى المستودعات بالإضافة إلى شحن 485 اسطوانة تجارية موضحا أن نسبة العجز فى اسطوانات البوتاجاز المنزلى بلغت 6,3% فى حين بلغت نسبة عجز الاسطوانات التجارية 26,9%.

وأشارالهجان إلى إن خطة التوزيع اليومية على مراكز ومدن المحافظة تسير بشكل منتظم إضافة لتكليف مفتش تموينى بكل مستودع رئيسى للتأكد من وصول البوتاجاز إلى المستودعات الفرعية ومنافذ التوزيع مع مراقبة السيارات المحملة بالبوتاجاز إلى أماكن توزيعها لمنع تهريبها إلى السوق السوداء.

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مصر 365