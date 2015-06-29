غرق 8 فدادين و14 قيراطا من الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى بسوهاج

أكد المهندس مراد محمد حسين مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج أنه تم غرق 8 فدادين و14 قيراطا من الأراضى الزراعية والمزروعة بالذرة الرفيعة والذرة الشامية بمياه الصرف الصحى، وذلك بعد كسر ماسورة الخط الرئيسى بقرية بنى عيش بمركز جرجا مما أدى إلى تلف الزراعات وغرقها .

وأضاف مراد أن اللواء محمود نافع رئيس شركة المياه والصرف الصحى بسوهاج قرر تعويض المتضررين من غرق أراضيهم بصرف تعويضات مالية لهم.

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