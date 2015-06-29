محافظ الشرقية يمد فترة سماح سحب أراضى المستثمرين المتقاعسين 6 أشهر

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، مَنْح أصحاب قطع الأراضى التى تقرر سحبها مؤخرًا من المستثمرين المتقاعسين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، مهلة 6 أشهر، لإنهاء الأعمال والإنشاءات والتركيبات وبدء تشغيل المصانع.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بلبيس وهيئة الاستثمار ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ورئيس شركة كهرباء الشرقية.

ووَجَّهَ محافظ الشرقية بتشكيل لجنة متابعة، لسير الأعمال بالمنطقة، وإعداد تقرير شهرى، مؤكّدًا أنه فى حالة ثبوت عدم الجدية تتم مصادرة الأراضى فورًا.