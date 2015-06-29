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النيابة تواصل تحقيقاتها اليوم مع خلية أبو قرقاص الإرهابية بالمنيا

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النيابة تواصل تحقيقاتها اليوم مع خلية أبو قرقاص الإرهابية بالمنيا النيابة تواصل تحقيقاتها اليوم مع خلية أبو قرقاص الإرهابية بالمنيا
تواصل النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات جنوب، التحقيق مع 8 من عناصر الإخوان بتهم تكوين خلية إرهابية بمركز أبو قرقاص.

حيث رصدت المتابعة الأمنية وجود تجمعات سرية بين أعضاء بجماعة الإخوان استعدادًا للقيام بحشد عناصرها والقيام بأعمال تخريبية فى 30 يونيو الجارى، فى الذكرى الثانية للثورة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وتم رصد الاجتماعات ومضمونها، حيث اتفق أعضاء الخلية على عرض لافتات تحمل شعارات ضد الجيش والشرطة وتجمعات فى الشوارع وهجوم على المنشآت العامة والخاصة بالضباط والقضاة مستخدمين أسلحة نارية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد علاء جلال رئيس مباحث أبو قرقاص، وضبط جميع المتهمين، وتحرر محضر برقم 4535 لسنة 2015 إدارى أبو قرقاص.

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مصر 365