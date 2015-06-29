الرئاسة تنعى النائب العام.. وتعلن إلغاء مظاهر الإحتفال بذكر ى 30 يونيو

نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى المستشار هشام بركات النائب العام، الذى استُشهد اليوم إثر الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف تفجير سيارته صباح اليوم. وتقدمت رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه ولأبناء الشعب المصرى بخالص التعازى والمواساة.

وقالت الرئاسة فى بيان لها، منذ قليل، إن مصر فقدت اليوم قامة وقيمة قضائية شامخة، طالما تفانت فى العمل والتزمت بآداب وأخلاق مهنة القضاء النبيلة، وضربت مثالاً يُحتذى فى الوطنية والعمل الجاد والدؤوب. وسيظل الفقيد الذى اغتالته يد الإرهاب الآثمة بعطائه الممتد وسعيه الدائم لإقرار العدالة، رمزاً لرجل القضاء المصرى النزيه، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن مرتكبى هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب، كما شددت على أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثنى الدولة عن مواصلة طريق التنمية وإقرار الحقوق وتحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصرى فى الاستقرار والأمن، كما تعلن عن وقف المظاهر الاحتفالية التى تم الإعداد لها لإحياء الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو، حداداً على الفقيد الراحل.