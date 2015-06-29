نيكول سابا ترفض الجلوس إلى جانب نسرين طافش والسبب!

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها النجمة نيكول سابا باعتذارها عن الحضور إلى برنامج "ريتينغ رمضان" على شاشة أبو ظبي بسبب حضور وتواجد النجمة السورية نسرين طافش، ما أثار استغراب القائمين على البرنامج من مبدأ أن كل الممثلين في المسلسل هم أبطال.

ولم تعرف أسباب تخلف نيكول عن الحضور بسبب نسرين، وإن كانت الفرضيات قد طرحت نفسها: غيرة أو مشاكل شخصية.. إلخ.

وحضرت نسرين طافش للإستوديو مع النجم شريف منير بضيافة ميساء مغربي ووسام البريدي في حلقة مخصصة لمسلسل "ألف ليلة وليلة" المصري.

نسرين طافش: كلما زاد نجاحي يزداد عدد أعدائي

وكان طرح مقدم البرنامج وسام بريدي عاماً بشأن نسرين ونيكول إذ عمّم الحالة وسأل نسرين بشكل مباشر:" هل بقي أحد لم يطفش منك؟؟".

جواب نسرين كان بارداً ومعبراً عن ثقة صاحبته بنفسها إذ قالت:" كلما زاد نجاحي يزداد عدد أعدائي والغيرة تلعب دورها وأنا متصالحة مع نفسي".

وتابعت:" ومع وجود أعداء هناك أناس يعتبرونني شيئاً جميلاً في حياتهم.. وسأستمر في التصالح مع نفسي".

وبلغت نسرين طافش ذروة الثقة بالنفس عندما طلب منها أن تضع تعليقا على صورة ستراها للتو، وكانت المفاجأة بأن صاحب الصورة هو النجم تيم حسن الذي كانت نسرين سبباً في طلاقه من زوجته ديمة بياعة.

فأجابت نسرين:" تيم زميل أحترمه وأعزّه وهو أخ عزيز".

في وقت أكدت فيه نسرين طافش أنها لا تسعى لمنافسة أحد في مصر، وبأن إطلالتها الأولى على الجمهور المصري من خلال "ألف ليلة وليلة" تمثّل بصمة شخصية لها لا تشبهها بصمات أخرى.

رسالة خاصة من شريف منير لنيكول سابا

أما النجم شريف منير وفي تعقيبه على غياب نيكول سابا عن الحلقة فأكد أن الأخيرة متمكنة وقارئة جيدة، متمنياً أن يجتمع معها مرة أخرى.

ووجّه لها رسالة خاصة عبر الحلقة قال فيها:" أتمنى أن نكون معاً في الجزء الثاني من هذا المسلسل".. متحاشياً أية إشارة إلى سبب غياب نيكول.

وكان واثقاً من نفسه هو الآخر لدى سؤال عن زيارة قام بها العملاق عادل إمام إلى استوديو تصوير المسلسل فقال:" هو جاء من أجلي، وأنا عملت معه في مسلسل سابق".

ولم يخجل من تعبيره عن بعده عن التكنولوجيا إذ قال حرفياً:" لا أحبها، بل أكرهها لكن لا بد من مجاراة العالم في العصر الحالي واستخدامها".

وفجّر شريف المذيع وسام البريدي ضحكاً عندما قال إن مخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز قال له بأنه أفضل ممثل رآه في حياته.. فكانت ضحكة وسام معللةً بأن المخرج يخوض أول تجربة إخراجية له.

ويؤدي شريف في المسلسل دور شهريار، بينما تؤدي نسرين طافش شخصيتين هما كليلة وأفنان.

وبرنامج ريتينغ رمضان من إنتاج شركة كلاكيت للإنتاج الفني وقناة أبو ظبي ويرصد مسلسلاً كل يوم يستضيف نجومه والقائمين عليه ليخوض بثلاثين عملاً مسابقة في الشهر العاشر في أبو ظبي توزع فيه جوائز قيّمة وبحضور عالي المستوى لنجوم الدراما .