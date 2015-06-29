أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نيكول سابا ترفض الجلوس إلى جانب نسرين طافش والسبب!

Google+ Print
نيكول سابا ترفض الجلوس إلى جانب نسرين طافش والسبب! نيكول سابا ترفض الجلوس إلى جانب نسرين طافش والسبب!

الإثنين 29-06-2015 14:34

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها النجمة نيكول سابا باعتذارها عن الحضور إلى برنامج "ريتينغ رمضان" على شاشة أبو ظبي بسبب حضور وتواجد النجمة السورية نسرين طافش، ما أثار استغراب القائمين على البرنامج من مبدأ أن كل الممثلين في المسلسل هم أبطال.
ولم تعرف أسباب تخلف نيكول عن الحضور بسبب نسرين، وإن كانت الفرضيات قد طرحت نفسها: غيرة أو مشاكل شخصية.. إلخ.
وحضرت نسرين طافش للإستوديو مع النجم شريف منير بضيافة ميساء مغربي ووسام البريدي في حلقة مخصصة لمسلسل "ألف ليلة وليلة" المصري.
نسرين طافش: كلما زاد نجاحي يزداد عدد أعدائي
وكان طرح مقدم البرنامج وسام بريدي عاماً بشأن نسرين ونيكول إذ عمّم الحالة وسأل نسرين بشكل مباشر:" هل بقي أحد لم يطفش منك؟؟".
جواب نسرين كان بارداً ومعبراً عن ثقة صاحبته بنفسها إذ قالت:" كلما زاد نجاحي يزداد عدد أعدائي والغيرة تلعب دورها وأنا متصالحة مع نفسي".
وتابعت:" ومع وجود أعداء هناك أناس يعتبرونني شيئاً جميلاً في حياتهم.. وسأستمر في التصالح مع نفسي".
وبلغت نسرين طافش ذروة الثقة بالنفس عندما طلب منها أن تضع تعليقا على صورة ستراها للتو، وكانت المفاجأة بأن صاحب الصورة هو النجم تيم حسن الذي كانت نسرين سبباً في طلاقه من زوجته ديمة بياعة.
فأجابت نسرين:" تيم زميل أحترمه وأعزّه وهو أخ عزيز".
في وقت أكدت فيه نسرين طافش أنها لا تسعى لمنافسة أحد في ، وبأن إطلالتها الأولى على الجمهور المصري من خلال "ألف ليلة وليلة" تمثّل بصمة شخصية لها لا تشبهها بصمات أخرى.
رسالة خاصة من شريف منير لنيكول سابا
أما النجم شريف منير وفي تعقيبه على غياب نيكول سابا عن الحلقة فأكد أن الأخيرة متمكنة وقارئة جيدة، متمنياً أن يجتمع معها مرة أخرى.
ووجّه لها رسالة خاصة عبر الحلقة قال فيها:" أتمنى أن نكون معاً في الجزء الثاني من هذا المسلسل".. متحاشياً أية إشارة إلى سبب غياب نيكول.
وكان واثقاً من نفسه هو الآخر لدى سؤال عن زيارة قام بها العملاق عادل إمام إلى استوديو تصوير المسلسل فقال:" هو جاء من أجلي، وأنا عملت معه في مسلسل سابق".
ولم يخجل من تعبيره عن بعده عن التكنولوجيا إذ قال حرفياً:" لا أحبها، بل أكرهها لكن لا بد من مجاراة العالم في العصر الحالي واستخدامها".
وفجّر شريف المذيع وسام البريدي ضحكاً عندما قال إن مخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز قال له بأنه أفضل ممثل رآه في حياته.. فكانت ضحكة وسام معللةً بأن المخرج يخوض أول تجربة إخراجية له.
ويؤدي شريف في المسلسل دور شهريار، بينما تؤدي نسرين طافش شخصيتين هما كليلة وأفنان.
وبرنامج ريتينغ رمضان من إنتاج شركة كلاكيت للإنتاج الفني وقناة أبو ظبي ويرصد مسلسلاً كل يوم يستضيف نجومه والقائمين عليه ليخوض بثلاثين عملاً مسابقة في الشهر العاشر في أبو ظبي توزع فيه جوائز قيّمة وبحضور عالي المستوى لنجوم الدراما .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا