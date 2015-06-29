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بالصور: هكذا تخطت بينيلوبي كروز وفاة والدها

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الإثنين 29-06-2015 15:40

استطاعت النجمة الشهيرة Penelope Cruz، بعد مرور أيام قليلة فقط على وفاة والدها، تخطي الأزمة ومتابعة عملها بشكل طبيعي.
وعادت النجمة لتصوير فيلمها " Zoolander 2" في روما-إيطاليا، بعد أن كانت توقفت عن التصوير واتجهت إلى أسبانيا على أثر تلقيها خبر وفاة والدها.
وتمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور للنجمة البالغة من العمر 41 عاماً في موقع التصوير في روما برفقة زميليها في العمل Ben Stiller و Owen Wilson.
واللافت في الصور ظهور الممثل البديل لـ Penelopeالذي سيقوم بالمشاهد الصعبة، وهو رجل يرتدي ملابس مطابقة للنجمة.
يذكر أن علاقة Penelope Cruz بوالدها Eduardo Cruz، الذي توفي عن عمر ناهز الـ62 عاماً إثر أزمة قلبية في منزله في إسبانيا، كانت علاقة قوية جداً.

 

 

 

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