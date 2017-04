هؤلاء هم الفائزون في حفل جوائز Bet لعام 2015

أقيم حفل توزيع جوائز Bet لعام 2015 في لوس أنجلوس بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

وشهد الحفل العديد من العروض الغنائية المميزة التي قدمها أهم نجوم العالم.

وقدم النجم P. Diddy عرضاً على مسرح الـ Betهو الأول له بعد اعتقاله منذ نحو أسبوع.



وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين:

جائزة Ultimate Icon, Music Dance Visual : Janet Jackson

جائزة الإنسانية: Tom Joyner

أفضل فنان جديد: Sam Smith

أفضل فنانة Hip-Ho : Nicki Minaj

أفضل فنان Hip-Hop :Kendrick Lamar

أفضل فنانة R&B/Pop : Beyoncé

أفضل فنان R&B/Pop : Chris Brown

أفضل عمل دولي بريطاني: Stormzy

أفضل عمل دولي أفريقي: Stonebwoy

أفضل مجموعة: Rae Sremmurd

أفضل تعاون: Common & John Legend, "Glory"

أفضل ممثلة: Taraji P. Henson

أفضل ممثل: Terrence Howard

جائزة النجم الصاعد : Mo'ne Davis

أفضل فيلم: Selma

Best Gospel Artist: Lecrae

أفضل فيديو: Beyoncé, "7/11"

أفضل إخراج لفيديو: Beyoncé, Ed Burke & Todd Tourso

أفضل رياضية لهذا العام: Serena Williams

أفضل رياضي لهذا لعام: Stephen Curry

جائزة Coca-Cola Viewers' Choice : : Nicki Minaj f/ Drake, Lil' Wayne & Chris Brown, "Only

الجائزة المركزية: The Weeknd, "Earned It"

جائزة Fandemonium : Chris Brown

جائزة الإنجاز مدى الحياة: Smokey Robinson