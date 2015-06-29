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هؤلاء هم الفائزون في حفل جوائز Bet لعام 2015

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الإثنين 29-06-2015 16:02

أقيم حفل توزيع جوائز Bet لعام 2015 في لوس أنجلوس بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.
وشهد الحفل العديد من العروض الغنائية المميزة التي قدمها أهم نجوم العالم.
وقدم النجم P. Diddy عرضاً على مسرح الـ Betهو الأول له بعد اعتقاله منذ نحو أسبوع.


وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين:
جائزة Ultimate Icon, Music Dance Visual : Janet Jackson
جائزة الإنسانية: Tom Joyner
أفضل فنان جديد: Sam Smith
أفضل فنانة Hip-Ho : Nicki Minaj
أفضل فنان Hip-Hop :Kendrick Lamar
أفضل فنانة R&B/Pop : Beyoncé
أفضل فنان R&B/Pop : Chris Brown
أفضل عمل دولي بريطاني: Stormzy
أفضل عمل دولي أفريقي: Stonebwoy
أفضل مجموعة: Rae Sremmurd
أفضل تعاون: Common & John Legend, "Glory"
أفضل ممثلة: Taraji P. Henson
أفضل ممثل: Terrence Howard
جائزة النجم الصاعد : Mo'ne Davis
أفضل فيلم: Selma
Best Gospel Artist: Lecrae
أفضل : Beyoncé, "7/11"
أفضل إخراج لفيديو: Beyoncé, Ed Burke & Todd Tourso
أفضل رياضية لهذا العام: Serena Williams
أفضل رياضي لهذا لعام: Stephen Curry
جائزة Coca-Cola Viewers' Choice : : Nicki Minaj f/ Drake, Lil' Wayne & Chris Brown, "Only
الجائزة المركزية: The Weeknd, "Earned It"
جائزة Fandemonium : Chris Brown
جائزة الإنجاز مدى الحياة: Smokey Robinson

 

 

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سيدتي

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