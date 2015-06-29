الصالحاني لـ"سيدتي نت": غادة الزدجالي ليست زوجتي

كشف الفنان رياض الصالحاني لـ"سيدتي نت" عن أحد أبرز المواقف الكوميدية التي صادفته أثناء تصوير برنامج "عالفرن" الذي يعرض في شهر رمضان على روتانا خليجية قائلا: "في ظل التطورات التقنية وبرامج التواصل الاجتماعي وتوفرها الدائم وعلى مدار الساعة أتاح لبعض المتابعين والضيوف الذين استضفناهم في البرنامج، حللوا علاقتي مع الزميلة الفنانة غادة الزدجالي أثناء تصوير العمل على أنها علاقه زوجية حقيقية وليست تمثيلا، وذلك بسبب الروح اللطيفة فيما بيننا والكوميديا التلقائية بيننا وبين فريق العمل، وهذا بالتأكيد قد يكون سبب لي بعض الحرج وقمت بإيضاحه مرات عدة، غادة صديقة وزميلة عمل أحترمها وأقدرها وسعيد بمشاركتها في البرنامج".

وأعرب عن سعادته بنجاح البرنامج، مبيناً أنه يحتوي على عدد من المفاجأت أهمها العديد من الضيوف الفاعلين اجتماعيا وعلى شاشات التلفاز وأيضاً تصريحاتهم واستعداداتهم للأعمال الجديدة، ولفت إلى أن البرنامج فكرته جديدة تقدم لأول مره عبر الشاشات الخليجية تتسم بهوية ممزوجة بين الدراما والكوميديا.

و"عالفرن" برنامج كوميدي من بطولة الفنانين: رياض الصالحاني وغادة الزدجالي وأسامة القس وعبدالله أحمد ومجموعة من الشباب الموهوبين يظهرون لأول مرة على الشاشة ومن اخراج إياد نظمي .

وتم تصوير العمل بأحدث الأجهزة وفق أعلى مستويات الجودة بمشاركة عدد من أبرز الفنيين في مجالات التصوير التلفزيوني وشهد فريق العمل انتقالات عدة بين مواقع تصوير منتقاه للوصول لهدف العمل والذي يجمع بين الدراما وكوميديا الموقف الهادفة والمتزنة بعيدا عن الابتذال والمبالغة وبين برامج الطبخ والبرامج الحوارية.

ويستضيف البرنامج العديد من الشخصيات ومنها: الفنانة أميره محمد ومهند أبو عبيد وطلال السدر والفنان خالد سامي وتركي المريخي وسمر المقرن و عبدالله عبدالعزيز وزايد الصالح وفارس مدني ونصره الحربي.