ليلى السلمان لسيدتي نت ... لست راضية عما حدث من تغيير في مسلسل ال" الذاهبة"

فوجئت الفنانة ليلى السلمان في حديث أجري معها هاتفيًّا لـ"سيدتي نت" عندما علمت بالتغير الذي حدث في مسلسل (الذاهبة) الذي يعرض حاليًّا على قناة روتانا خليجية؛ حيث كان الاتفاق المبدئي لها مع الشركة الإعلامية الأولى للإنتاج الفني والتي يملكها الفنان والمنتج طلال السدر على أن يكون عمل الذاهبة عبارة عن 15 حلقة، بينما ما يحدث حاليًّا أو بالتحديد قبل شهر رمضان بعدة أيام أنّ العمل تم الاتفاق على عرضه في 29 حلقة، بحيث تكون كل حلقه مدتها 23 دقيقةً بعد أن كان الاتفاق مع طاقم العمل بأن تكون مدة كل حلقة 45 دقيقةً، واستنكرت الفنانة ليلى هذا الأمر بشدة، واعتبرته إخلال بالشروط، حيث ترى في هذا الأمر ضعف لمشاهد العمل، وركاكة في سرد الأحداث، كما ترى أنّ مساحة الظهور لها في العمل بشكل خاص ستكون قليلةً حيث ستكون بمثابة مشهد أو مشهدين كل ثلاث حلقات أو أربع حلقات، وهذا الذي لم تعتد عليه السلطانة في أدوارها وشخصياتها التي قدمتها في أي عمل في تاريخها الفني.

وأضافت السلمان عندما سألناها عن المسلسل الكرتوني (عيال نوير) والذي يعرض حاليًّا وخلال شهر رمضان على قناة ألـmbc بعد أذان المغرب قائلة:" أصداء العمل كانت غير متوقعة حيث بلغت نسبة المشاهدة في الوطن العربي وفي الكويت بالتحديد نسبة عالية جدًا، وهذا الذي أسعدني في تلك التجربة التي تعتبر بالنسبة لي التجربة الأولى على الإطلاق في هذا النوع من الأداء". وكان هذا النجاح لافتة لها للاستمرار في تقديم مثل هذه الأعمال التي لن يكون جمهورها من الصغار فقط بل من الكبار أيضًا.

الجدير بالذكر أنّ ليلى السلمان ستكون متواجدةً في الأسبوع المقبل في الرياض وذلك استعدادًا لتحضيرات مسرحية لم تفصح بأي تفاصيل عنها؛ حيث ترغب بأن تكون المسرحية مفاجأة لجمهورها في عيد الفطر المبارك .