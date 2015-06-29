هذا ما حصل بين سيرين عبدالنور ونادين الراسي وماغي بوغصن في إفطار "24 قيراط"

مرّت نخبة كبيرة من أهل التمثيل أمس على السجّادة الحمراء، التي فرشتها شركة "Eagle Films"، في طرقها إلى مائدة إفطار رمضانيّ، في فندق فينيسيا، في بيروت، بدعوة من المنتج السيد جمال سنان وزوجته الفنانة ماغي بو غصن التي كانت تنتظر المدعوين وعملت على استقبالهم والترحيب بهم واحداً تلو الآخر.

رحّب السيد سنان وماغي بكلّ الحضور الذين لبّوا دعوتهما إلى الإفطار، باعتبار شهر رمضان شهراً للمحبّة والإلفة والتسامح، وفق ما عبّرت به ماغي، في حديثها إلى "سيدتي نت".

لوحظ غياب لافت لنجوم الغناء، وكان هناك حضور قوي للممثلين سيما الذين شاركوا في مسلسل "24 قيراط": سيرين عبد النور، عابد فهد، باسم مغنية، مجدي مشموشي، طارق الجردي. إلى جانب الممثلين اللبنانيين حضرت الممثلة المصرية رشا مهدي والممثل التونسي ظافر العابدين، ومن سوريا حضر كل من شكران مرتجى ونظلي الرواس وكاتبة مسلسل "24 قيراط" ريم حنا.

سيرين: لم أعدّ عاتبة على أحد

في باحة القاعة، تفاجأ الصحافيون بحضور الممثلة سيرين عبد النور، التي سرقت الأضواء ، بعد أن راهن الكثيرون أنها لن تحضر، بسبب ما صدر من كلام أخير من الممثلة ماغي بو غصن في أحد البرامج التلفزيونية بحقها.

وأكدت سيرين لـ"سيدتي نت" أن "من راهن على عدم حضوري اليوم في هذا الإفطار "رهانه طلع ليس في الحسبان"، ومن يملك نية صافية يعلم جيداً أنني سأكون موجودة. ونفت سيرين حدوث أي خلاف شخصي مع ماغي، لافتة إلى أنه كان لديها بنود معينة بالإتفاق معهم وكانت تتمنى لو نفذت لكن ذلك لم يحصل، وسألت: "لا أعلم لماذا ماغي أحبت أن تتكلم في هذا الموضوع؟!".

ورداً على سؤال: "هل أنت عاتبة على المنتج جمال سنان قالت "لم يعد لديّ عتب على أحد، وقلبي أبيض، وأهم شيء عندما ينجح العمل أنسى كل شي وأقول "يكثر خير الله".

وعن رأيها بالثنائيات وتكرارها في أكثر من مسلسل، أشارت سيرين "لست أنا من أطرح موضوع من سيكون معي، بل هذا من اختصاص المخرج والمنتج، ونحن كممثلين في بعض الأوقات نحب أن نبتعد ولو قليلاً كي لا تعتاد علينا الناس وتشاهدنا كل الوقت مع بعضنا البعض بل يصبح لدينا تنوع في العمل".

وعن المسلسلات التي تشاهدها قالت إنها تتابع مسلسليّ "تشيللو" و "طريقي" لشيرين عبد الوهاب و "غداً نلتقي" للمخرج رامي حنا وتمثيل مكسيم خليل وكاريس بشار وعبد المنعم عمايري.

وكانت الممثلة نادين الراسي آخر الواصلين تقريباً إلى الإفطار، إلا أنها استطاعت أن تسرق الأضواء هي الأخرى، والسؤال الذي دار في نفوس البعض: "هل سنشهد صلحة بين سيرين ونادين في هذه الليلة؟

ولدى سؤالنا نادين هل ستلقين التحية على سيرين في حال التقيتها وجهاً لوجه قالت " سأسلم عليها، لأن لا ضغينة في قلبي ولا كره وأتخايل هي نفس الشيء، فهي إنسانة تصلي وتؤمن بربها والسياسيون يكون بينهم دماء ويتصالحون فكيف نحن على قول الموسيقار ملحم بركات نحن ممثلات فقط!.

ولفتت نادين الى انها "استطاعت أن تتابع حلقة واحدة من "24 قيراط" كي تتمكن من أن تقول "مبروك" لماغي بو غصن، كونها تقضي فصل الصيف مع عائلتها على البحر ، وشاهدت حلقة من "تشيللو" ووصفتها بالجنون .

وأضافت: " عدم وجودي في السباق الرمضاني يزعلني وعندما قام المخرج فيليب أسمر بطرح "التريلور" لمسلسل "قصة حب" قبل رمضان غشّ العالم وشاهدنا ردة فعل الجمهور القوية والصحافة".

ماغي بو غصن: لا خلاف مع سيرين أو غيرها

من جهتها، الممثلة ماغي بو غصن عبّرت عن "سعادتها بمسلسل "24 قيراط" بدءًا من العمل مع المخرج الليث حجو، وكمّ النجوم في المسلسل. وأكدت ماغي أن لا خلاف مع سيرين وأن كل ما قامت به هو ما أوضحته في برنامج تلفزيوني ولم تقصد أي شيء آخر، وقالت الأمور بشكل شفاف وحقيقي "ولا خلاف من جهتي لا مع سيرين ولا مع غيرها، ومعروفة أنني مسالمة".

وعن البطولة النسائية المشتركة قالت "ولا واحدة تؤثر على الأخرى، فالسماء كبيرة وتتسع للجميع، وكل شخص يأخذ دوره.

ولفتت إلى أنها "تتابع من كل مسلسل بعض المشاهد، كون تصوير "24 قيراط" لم ينته بعد ".

منتج مسلسل "24 قيراط": سيرين فنانتنا

من جهته، دحض المنتج جمال سنان كل الشائعات والأقاويل التي تتحدث عن عتب سيرين عليه، مشيراً إلى "أننا تصورنا اليوم مع بعضنا البعض، ونحن نحبها كثيراً، وهي فنانتنا، وكل ما يقال كذب".

"الشوربة" و "الفتة" أطباق النجوم برمضان

اتفقت غالبية النجوم خلال الإفطار على أن الطبق الرئيسي الذي يجب أن يتواجد على الطاولة هو "الشوربة" و"الفتة باللبن"، ومنهم من رأى أن الطعام أي كان نوعه فهو نعمة في هذا الشهر، كون هناك أشخاص لا يجدون لقمة عيش يأكلونها.

يُذكر أنّ تنظيم الحفل كان جيّداً، ولم يسقط المنظمون في مشكلات تعترض الكثيرين في حفلات مماثلة.

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