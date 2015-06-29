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ملف للسياسة الخارجية للإخوان ضمن أحراز قضية "التخابر مع قطر"

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ملف للسياسة الخارجية للإخوان ضمن أحراز قضية "التخابر مع قطر" ملف للسياسة الخارجية للإخوان ضمن أحراز قضية "التخابر مع قطر"
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وتستكمل المحكمة فض الأحراز.

واستعرضت المحكمة ملفا بعنوان "حرية وعدالة" حوى ثلاثة مجلدات إحداها عن زيارة محمد سعد كتاتنى لبرلين فى نوفمبر 2012، ورؤية حزب الحرية والعدالة بشأن الإصلاح الاقتصادى، أما الثالث فيدور حول رؤية الحزب لتطبيق برنامج المتهم الأول بصفته رئيسا للجمهورية قبل أحداث عزله، وفى هذا السياق حمل ملف بعنوان "إخوان" معلومات عن السياسة الداخلية والخارجية للإخوان خلال فترة حكم المتهم الأول "محمد مرسى".

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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