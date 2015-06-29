"مرسى" يسأل مدير مكتبه بقضية التخابر عن محاولة اغتيال النائب العام

دار حوار بالإشارة بين الرئيس المعزول "محمد مرسى" المتهم فى قضية التخابر مع قطر ومدير مكتبه "أحمد عبد العاطى" المتهم بذات القضية حول "تفجير موكب النائب العام" ومحاولة اغتياله.

ولوحظ جميع من فى القاعة أن "المعزول" يشير بإشارة الذبح يُفهم منها أنه يقصد "حريق أو انفجار" ليتبعها إشارة بيديه تفيد الاستفسار عن تفاصيل تلك الأنباء إذا ما كانت قد نمت إليهم فى هذه الأثناء اقترب المتهم "عبد العاطى" من "مرسى" عبر الحد الفاصل بين القفصين الزجاجيين العازلين للصوت.

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