مصرع مهندس ومدير هيئة الطرق واصابة 15 آخرين في انفجار عبوة بالعريش

أسفر إنفجار العبوة الناسفة فى مهندسين الطرق، على الطريق الدولى العريش الشيخ زويد عن مقتل مدير هيئة الطرق والكباري بشمال سيناء، وموظف آخر وإصابة 15 آخرين موظف كانوا على متن الحافلة التي إنفجرت بسبب عبوة ناسفة غرب الشيخ زويد.

وقال مصدر أمني، إن المهندس محمد أحمد، 50 عام، ومهندس آخر معه وأصيب 15 شخصا من المهندسين والعمال؛ إثر إنفجار عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد في ميني باص أزرق اللون تابع لهيئة الطرق والكباري قرب قرية الخروبة غرب الشيخ زويد، وجار نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وهم فى حالة حرجة.

وكانت جماعات مسلحة قد وضعت عبوات ناسفة بجانب الطريق الدولى، لاستهداف مدرعات الجيش والشرطة الا أن سير العمل فى هذه الطرق تسبب فى إنفجار العبوة فى مهندسين كانوا يعملون فى هذه الطرق.