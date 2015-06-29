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جهود لإنتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنيل سوهاج‎

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جهود لإنتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنيل سوهاج‎ جهود لإنتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنيل سوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطار من قسم شرطة جرجا، بغرق شخص بنهر النيل بناحية مصنع السكر بقرية البياضي دائرة القسم، وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري بالفحص تبين أنه أثناء قيام إسلام أبو المجد جاد الرب محمد، 22 عام، ويقيم بشارع المشتل بمدينة جرجا بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به.

وإتخــذت كافـــة إجـــراءات النشــر عــن الجثــــة بأوصافـــها ولازالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة لإنتشال الجثة  وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12 أحوال القسم بتاريخ اليوم وجاري العرض على النيابة العامة.

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