أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المستكاوى: المجتمع المصرى كله تعرض للإعتداء اليوم

Google+ Print
المستكاوى: المجتمع المصرى كله تعرض للإعتداء اليوم المستكاوى: المجتمع المصرى كله تعرض للإعتداء اليوم

وصف الناقد الرياضى حسن المستكاوى محاولة أغتيال النائب العام اليوم بأنها أعتداء على المجتمع المصرى كله،مؤكدأ أنه أسوأ من أرهاب تنظيمات “داعش” و”بيت المقدس”.
> وقال المستكاوى.”هذا التفجير والاعتداء علي النائب العام هو اعتداء علي المجتمع المصرى كله، وشوفوا المشهد وكم إنسان يمكن إصابته،هذا ليس ارهابا من داعش ولا من بيت المقدس،هذا ارهاب أسوأ ،والموضوع فقط يجعلك تفكر من المستفيد ولماذا فعل ذلك ولماذا النائب العام ؟ .
> وأكمل “ولمن يحاضرنا كل يوم عن حقوق الانسان أين حقوقنا احنا ؟ ماذا لو قتل ابنك في مثل هذا العمل الخسيس ؟ ،يا اخي انت وهو حلوا عن دماغنا بأه ؟.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا