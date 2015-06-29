المستكاوى: المجتمع المصرى كله تعرض للإعتداء اليوم

وصف الناقد الرياضى حسن المستكاوى محاولة أغتيال النائب العام اليوم بأنها أعتداء على المجتمع المصرى كله،مؤكدأ أنه أسوأ من أرهاب تنظيمات “داعش” و”بيت المقدس”.

> وقال المستكاوى.”هذا التفجير والاعتداء علي النائب العام هو اعتداء علي المجتمع المصرى كله، وشوفوا المشهد وكم إنسان يمكن إصابته،هذا ليس ارهابا من داعش ولا من بيت المقدس،هذا ارهاب أسوأ ،والموضوع فقط يجعلك تفكر من المستفيد ولماذا فعل ذلك ولماذا النائب العام ؟ .

> وأكمل “ولمن يحاضرنا كل يوم عن حقوق الانسان أين حقوقنا احنا ؟ ماذا لو قتل ابنك في مثل هذا العمل الخسيس ؟ ،يا اخي انت وهو حلوا عن دماغنا بأه ؟.