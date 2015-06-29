الرئيس السودانى يصدر قرارا بتمديد عمل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام

أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، قرارا جمهوريا بتمديد أجل عمل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15يوليو المقبل.

وأعلن مدير مكتب سلام دارفور، أمين حسن عمر- فى تصريح صحفى اليوم الاثنين-أن القرار الجمهورى صدر بعد التشاور مع الأطراف الموقعة على وثيقة سلام دارفور، لتتمكن من إكمال المهام الموكلة لها خلال تلك القترة.

وقال عمر، إن المرسوم الجمهورى تضمن أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة وهى بحسب ما آلت إليه التطورات "حزب التحرير والعدالة القومى، وحزب التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة السودانية بشقيها الموقعين على الوثيقة، وذلك للمشاركة فى الجهازين التنفيذى والرقابى.

وأكد مدير مكتب سلام دارفور بالحكومة السودانية، أنه ستتم إحاطة الأطراف الراعية للسلام فى دارفور واللجنة الدولية، لمتابعة تنفيذ وثيقة سلام دارفور وفق هذا المرسوم الجمهورى.

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