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جميلة أسماعيل: الإرهاب ليس طريقا لتحقيق العدالة

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جميلة أسماعيل: الإرهاب ليس طريقا لتحقيق العدالة جميلة أسماعيل: الإرهاب ليس طريقا لتحقيق العدالة

جميلة اسماعيل

قالت جميلة إسماعيل، القيادية بحزب الدستور، أن محاولة الأغتيال التى تعرض لها صباح اليوم النائب العام تثير الرعب،مؤكدة أن الارهاب ليس طريقا لتحقيق العدالة.
> جميلة علقت على الحادث بتغريدة على صفحتها بموقع تويتر،وكتبت بالعربية والإنجليزية.”محاولة اغتيال النائب العام تثير مزيد من الرعب.الإرهاب ليس طريقا لتحقيق العدالة.

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