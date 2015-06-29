جميلة أسماعيل: الإرهاب ليس طريقا لتحقيق العدالة

قالت جميلة إسماعيل، القيادية بحزب الدستور، أن محاولة الأغتيال التى تعرض لها صباح اليوم النائب العام تثير الرعب،مؤكدة أن الارهاب ليس طريقا لتحقيق العدالة.

> جميلة علقت على الحادث بتغريدة على صفحتها بموقع تويتر،وكتبت بالعربية والإنجليزية.”محاولة اغتيال النائب العام تثير مزيد من الرعب.الإرهاب ليس طريقا لتحقيق العدالة.