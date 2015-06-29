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الحبس 13 سنة للمتهم الأول في شبكة تبادل الزوجات و7سنوات لزوجته

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الحبس 13 سنة للمتهم الأول في شبكة تبادل الزوجات و7سنوات لزوجته الحبس 13 سنة للمتهم الأول في شبكة تبادل الزوجات و7سنوات لزوجته

أرشيفية

قضت محكمة جنح مدينة نصر أول، برئاسة المستشار معتصم الجبالى وسكرتارية حسام الدين مصطفى، اليوم الاثنين بالسجن 13 عاما للمتهم الأول فى تبادل الزوجات الثانية، والمتهم فيها رجلان وامرأتان  بممارسة الدعارة عن طريق تبادل ممارسة الجنس مع الزوجات وإنشاء موقع إباحي على الإنترنت لاستقطاب آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات لزوجته، و6 سنوات للمتهم الثالث و3 سنوات لزوجته

كانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد شورب، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح بعد أن وجهت لهم عدد من الاتهامات، منهم ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء موقع إباحى لاستقطاب المتزوجين.

كشفت تحقيقات هيثم مشهور، مدير النيابة، أن المتهمين أنشأوا صفحة على “فيس بوك” باسم “عمرو وسماح تبادل زوجات تدعو لراغبى ممارسة الجنس بتبادل الزوجات”، وتقمص ضابط الآداب دور الراغب فى مشاركتهم واتفق معهم على موعد ومكان ممارسة الجنس الجماعى، واستأذن النيابة العامة وداهم زملاؤه الشقة وضبطوهم فى حالة تلبس.

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