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ضبط مئات الألغام بسيناء قبل إستخدامها فى عمليات «بيت المقدس»

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ضبط مئات الألغام بسيناء قبل إستخدامها فى عمليات «بيت المقدس» ضبط مئات الألغام بسيناء قبل إستخدامها فى عمليات «بيت المقدس»

كشفت مصادر أمنية عن تمكن جهاز الأمن الوطنى بالإسماعيلية، من إحباط محاولة إرهابية كبرى لتنظيم أنصار بيت  المقدس  اللإرهابي، باستخدام  700لغم من مخلفات الحروب فى صحراء سيناء وتفريغها لاستخدام محتواها فى إرتكاب  عمليات إرهابية كبرى وتفجيرات تستهدف عناصر الجيش والشرطة ومؤسسات أمنية فى أنحاء البلاد.

وأوضحت المصادر أن اللغم منه أرضى ومضاد للمركبات، والدبابات والأفراد كانت بمنطقة حقول الغام قديمة من مخلفات الحروب بمنطقة تدعى “رجال الخلا” بالظهير الصحراوى لقرية التقدم، التى تقع فى الحدود الادارية لمحافظة الإسماعيلية فى شبه جزيرة سيناء وتقع فى نطاق يبلغ طوله 1500متر وعرضه 600متر.

واوضحت المصادر أن عناصر الأمن الوطنى رصدت محاولة وصول عناصر تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس للمنطقة ومحاولات إستخدام تلك الألغام وتم مداهمتها  بالتنسيق مع عناصر الجيش  لتأمين تلك الكمية الضخمة وغير المسبوقة  من الألغام وإنقاذ البلاد من عمليات أرهابية كبرى.

وأوضحت المصادر أن تحريات أمنية واسعة تجرى الآن وعمليات رصد لضبط المتورطين فى تلك المحاولة، التى تؤكد نجاح أجهزة الأمن فى التضييق على التنظيم الإرهابي والذى بدأ يلجأ إلى البحث عن مخلفات الحروب لتنفيذ عملياته بعد فشله فى الحصول علي المتفجرات من الخارج فى ظل حالة التأهب الأمنى الواسعة التى تشهدها البلاد بالتزامن مع إستعدادات لحفل إفتتاح قناة السويس الجديدة فى 6أغسطس القادم.

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