تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ«إقتحام قسم حلوان» لـ 2 أغسطس‎

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إقتحام قسم شرطة حلوان”، والتى وقعت عقب فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل، لسماع شهود الإثبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 68 متهماً، عدة تهم منها إرتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.