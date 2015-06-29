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موانئ البحر الأحمر: «النقل» وافقت على دخول عربات الدفع الرباعى

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موانئ البحر الأحمر: «النقل» وافقت على دخول عربات الدفع الرباعى موانئ البحر الأحمر: «النقل» وافقت على دخول عربات الدفع الرباعى

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن وزارة النقل وافقت بمناسبة عودة العاملين بدول الخليج العربى بعد تصديق وزارة الدفاع على دخول عربات الدفع الرباعى لجميع موانئ البحر الأحمر بصحبة مالكها.

جاء ذلك فى إطار التعاون الوثيق والمستمر بين وزارة النقل وكل الأجهزة المعنية ودعما من وزارة الدفاع لتسهيل الإجراءات على المواطنين والأخوة العرب، ومراعاة للموسم السياحى الحالى وتنشيطا للسياحة الخارجية القادمة من دول الخليج.

على جانب آخر تم التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالميناء على دخول عربات الدفع الرباعى من وإلى الموانئ البحرية بجنوب سيناء (نويبع وشرم الشيخ) بصحبة مالكها.
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جدير بالذكر أن سيارات الدفع الرباعي تستخدم بالصحاري و سياحة السفاري والمناطق الوعرة من الجبال، وخاصة في سيناء لتنشيط السياحة، حيث شهد موسم السياحة طفرة فى عدد السائحين لم يشهدها منذ سنوات.

 

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