الزند: استهداف النائب العام لن يثنينا عن تطبيق القانون في مواجهة الإرهاب

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن الحادث الإرهابي الإجرامي الآثم، الذي تعرض له المستشار هشام بركات النائب العام، لن يثني قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، عن أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني الذي أناطه بهم الدستور في إعمال حكم القانون في مواجهة العناصر الإرهابية وغيرها من مرتكبي الجرائم.

جاء ذلك في تصريح للمستشار الزند خلال زيارته للمستشار هشام بركات بالمستشفى التي يتلقى بها العلاج، والذي كان قد انتقل إليه عقب تعرضه لمحاولة اغتيال صباح اليوم الاثنين، حيث رافق المستشار الزند خلال الزيارة العديد من رجال الدولة والمئات من رجال القضاء والنيابة العامة.

وأعرب المستشار أحمد الزند عن أمله في أن يتماثل المستشار هشام بركات للشفاء العاجل، حتى يواصل دوره المشهود والملموس في خدمة العدالة والوطن.. مؤكدا أن هذا الحادث الإجرامي لن ينال من عزم النائب العام عن أداء دوره وواجبه الذي يؤديه بكل أمانة واقتدار، خاصة وأنه قيمة وقامة قضائية كبرى.

وأوضح وزير العدل أن مثل هذه الجرائم الإرهابية تأتي في إطار المحاولات اليائسة لعناصر الإرهاب لإثناء القضاة ورجال النيابة العامة عن أداء دورهم في إنزال صحيح حكم القانون بشأن جرائمهم.. مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن تزيد القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا إصرارا على تطبيق أحكام القانون في مواجهة الخارجين عليه بكل شجاعة ودون ما رهبة أو خوف.

كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من رجال الشرطة من حراسات المستشار هشام بركات، الذين أصيبوا في ذلك الحادث أثناء أدائهم لواجبهم، معربا عن تقديره لتضحيات رجال الأمن في مواجهة عناصر الإرهاب الأسود التي لا تدخر وسعا في الإضرار بمصر وشعبها ومحاولات استهداف رموزها الوطنية.