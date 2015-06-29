«الفضالي» يدين استهداف موكب النائب العام

أدان المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف موكب النائب العام المستشار هشام بركات صباح اليوم الاثنين، وأدى لإصابته و دخوله المستشفى.

وأكد الفضالي في تصريحات صحفية، أن الإخوان ومؤيدي الإرهاب ضاقوا ذرعا بقرارات النائب العام ضد رموز الجماعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال الارهابية لن تثني الدولة المصرية عن استكمال مسيرتها ، ولن يثنى الشعب المصري عن ملاحقة هؤلاء القتلة والمجرميين شعبيا قبل ملاحقتهم جنائيا .

وطالب الفضالي الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادته الوطنية وقضائه الشامخ ، مؤكدا ان ما يحدث لن يثنى الشعب المصري والدولة المصرية عن النهوض وتحقيق أهدافها الوطنية وتقدمها .

وأشار الفضالي إلى أن التفجير الارهابي اليوم يعيد إلى الأذهان تفجير الإخوان لمكتب النائب العام أيضا في أربعينيات القرن الماضي، داعيا الله أن يدحض مخططات الإرهابيين وأن يمن على سيادة النائب العام بالشفاء العاجل.