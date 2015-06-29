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«محلب» يقطع زيارته ﻷسوان ويعود للقاهرة بعد حادث تفجير موكب النائب العام

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«محلب» يقطع زيارته ﻷسوان ويعود للقاهرة بعد حادث تفجير موكب النائب العام «محلب» يقطع زيارته ﻷسوان ويعود للقاهرة بعد حادث تفجير موكب النائب العام

المهندس إبراهيم محلب

غادرالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مطار أبوسمبل متجها إلى القاهرة علي متن الرحلة رقم 420  التابعة لشركة للطيران و التى اقلعت الساعة الواحدة ظهرا ، وذلك بعد ان قطع زيارته الي مشروع توشكي عقب تعرض المستشار هشام بركات النائب العام لمحاولة اغتيال صباح اليوم.

كما غادر مع رئيس الوزراء علي نفس الرحلة ايضا الدكتور عادل العدوي وزير الصحة.

كان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، وبرفقته وزراء الري والاسكان والتنمية المحلية والصحة ومحافظ اسوان قد بداوا جولتهم في مشروع تنمية جنوب الوادي في توشكي بتفقد مشروع حفر الابار ضمن خطة زراعة 10 الاف فدان ولكنه قطعها عقب تعرض المستشار هشام بركات لمحاولة اغتيال ، واعطي توجيهاته الي باقي الوزراء ومحافظ اسوان باستكمال الزيارة.

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