ضبط أسلحة ومتهمين هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنيه بالمنيا

تلقى اللواء محمد صاق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش ، وطلقات متنوعة غير مرخصة ،تضمنت ، ( 5 بندقية آلية – 4 مسدس – 9 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى الصنع – 24 طلقة متنوعة )، بحوزة 17متهما بالمنيا .

حيث تمكنت الحملة من ضبط ، عماد . ط . ع 39 سنة نقاش ، والمقيم بمركز أبوقرقاص ، والمطلوب فى وقائع القضايا بأرقام ، 33820/2014 ، فى إقتحام مركز الشرطة ، 167/2014 ، للتظاهر والتحريض على العنف ، 4164،2093/2014 ، إنضمام لجماعة محظورة ، والتحريض على العنف ، وبحوزته مسدس ماركة جلوك ، عيار 9 مم ، وعدد 5 طلقات من ذات العيار ، محمد ماندو . ح 63 سنة عاطل ، ومقيم بمركز ملوى ، والمسجل شقى خطر ، تحت رقم 148 فئة ( ب ) ، فرض سيطرة ، والسابق إعتقاله جنائيا وإتهامه فى عدد 6 قضايا جنائية ، تضمنت ( إختطاف – سلاح نارى – شروع فى القتل ، وبحوزته( 1 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش أجنبية متعددة الطلقات – 1 بندقية خرطوش محلية الصنع – 1 فرد محلى الصنع ).

كما تم ضبط 9 متهمين هاربين ، من تنفيذ أحكام قضائية ، بتهم ، ( سرقة بالإكراه – سرقة – مخدرات – إطلاق أعيرة نارية – حيازة أسلحة وذخيرة وفرض سيطرة – بيع منتاجات غذائية فاسدة )، بمراكز المنيا

وتمكنت الحملة ، من تحرير 1629 مخالفة مروية ، تضمنت ، ” 39 دراجة بخارية – 1 سيارة - 653 مخالفة دراجة بخارية – 936 مخالفة سيارات “.

وتمكنت حملة أمنية ، من تنفيذ 1230 حكم قضائى ، شملت “10 جنايات – 803 حبس جزئى- 121 حبس مستأنف – 160 غرامات جزئية – 16 غامات مستأنفة – 120 مخالفات – 10654 محصلات مالية “.

وتمكنت حملة لشرطة المرافق ، من تحرير 153 مخالفة ، تضمنت ( 15 غرامة فورية – 24 محاضر إشغال طريق – 113 إزالة إدارية فورية – 1 محضر بيئة ).