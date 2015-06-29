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ضبط أسلحة ومتهمين هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنيه بالمنيا

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ضبط أسلحة ومتهمين هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنيه بالمنيا ضبط أسلحة ومتهمين هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنيه بالمنيا

تلقى اللواء محمد صاق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة  آلية  وخرطوش ، وطلقات متنوعة  غير مرخصة ،تضمنت ، ( 5 بندقية آلية – 4 مسدس –  9 بندقية خرطوش -  3 فرد محلى الصنع – 24 طلقة  متنوعة  )، بحوزة 17متهما بالمنيا .

 حيث تمكنت الحملة من ضبط ، عماد . ط . ع 39 سنة نقاش ، والمقيم بمركز أبوقرقاص ، والمطلوب فى وقائع القضايا بأرقام ، 33820/2014 ، فى إقتحام مركز الشرطة ، 167/2014 ، للتظاهر والتحريض على العنف ، 4164،2093/2014 ، إنضمام لجماعة محظورة ، والتحريض على العنف ، وبحوزته مسدس ماركة جلوك ، عيار 9 مم ، وعدد 5 طلقات من ذات العيار ، محمد ماندو . ح 63 سنة عاطل ، ومقيم بمركز ملوى ، والمسجل شقى خطر ، تحت رقم 148 فئة ( ب ) ، فرض سيطرة ، والسابق إعتقاله جنائيا وإتهامه فى عدد 6 قضايا جنائية ، تضمنت ( إختطاف – سلاح نارى – شروع فى القتل ، وبحوزته( 1 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش أجنبية متعددة الطلقات – 1 بندقية خرطوش محلية الصنع – 1 فرد محلى الصنع ).

 كما تم ضبط 9 متهمين هاربين ، من تنفيذ أحكام قضائية ، بتهم ، ( سرقة بالإكراه – سرقة – مخدرات – إطلاق أعيرة نارية – حيازة أسلحة وذخيرة وفرض سيطرة – بيع منتاجات غذائية فاسدة )، بمراكز المنيا

 وتمكنت الحملة ، من تحرير 1629 مخالفة مروية ، تضمنت  ، ” 39 دراجة بخارية – 1 سيارة -  653 مخالفة دراجة بخارية –  936 مخالفة سيارات “.

وتمكنت حملة أمنية ، من تنفيذ 1230 حكم قضائى ، شملت “10 جنايات –  803 حبس جزئى-   121 حبس مستأنف – 160 غرامات جزئية – 16 غامات مستأنفة – 120 مخالفات – 10654 محصلات مالية “.

 وتمكنت حملة لشرطة المرافق ، من تحرير 153 مخالفة ، تضمنت ( 15 غرامة فورية – 24 محاضر إشغال طريق – 113 إزالة إدارية فورية – 1 محضر بيئة  ).

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