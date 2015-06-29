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ضبط 1629 مخالفة مرورية وتنفيذ 1230 حكما قضائيا بالمنيا

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ضبط 1629 مخالفة مرورية وتنفيذ 1230 حكما قضائيا بالمنيا ضبط 1629 مخالفة مرورية وتنفيذ 1230 حكما قضائيا بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث المرور من ضبط 1629 مخالفة مروية متنوعة من بينها 653 مخالفة دراجة بخارية و936 مخالفة سيارات.

كما تمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ 1230 حكما قضائيا، شملت 10 جنايات و803 حبس جزئى و121 حبس مستأنف و160 غرامات جزئية و16 غرامات مستأنفة و120 مخالفات و10654 محصلات مالية
>بينما تمكنت شرطة المرفق من تحرير 153 مخالفة متنوعة.

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مصر 365