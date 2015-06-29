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30 يوليو..الحكم على متهمي «خلية الماريوت»

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30 يوليو..الحكم على متهمي «خلية الماريوت» 30 يوليو..الحكم على متهمي «خلية الماريوت»

تأجيل المحاكمة

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الماريوت”، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار التدابير الاحترازية.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

 

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