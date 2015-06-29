نشر قوات التدخل السريع وقوات قتالية إستعداداً لـ30 يونيه بقنا

أكد اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا، أنه تم نشر قوات التدخل السريع بمختلف ميادين قنا، إستعدادا لـ 30 يونية موضحا أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة، لنشر مدرعات الجيش بمختلف المنشآت الحيوية الهامة والتجمعات الخاصة بالمواطنين بمختلف المصالح الحكومية.

وأشار عبدالعظيم إلى أنه تم وضع خطة تأمين كاملة بمختلف الشوارع والميادين بمراكز المحافظة مشيراً أنه تم نشر سيارات شرطة متحركة، بالإضافة إلى نشر خبراء المفرقعات والأفراد السريين وضباط إدارات البحث الحنائى بالمصالح الحكومية والمناطق ذات التجمعات الكبيرة للمواطنين وضبط أى مشتبة به وتطبيق القانون بكل حزم على من يخرج عنه، وسيتم مواجهة أى خروج عن القانون بكل حزم وقوة إضافة إلى تدعيم الأكمنة الثابتة بقوات قتالية عالية الكفاءة والتدريب.

وذكر إلى أنه سيتم نشر دوريات مرورية بمختلف الميادين لتسيير حركة المرور موضحاً أنه تم ضبط 4 عناصر بتهمة التحريض على العنف بمركز قوص.