أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

براءة الضابط المتهم بتسهيل الدعارة

Google+ Print
براءة الضابط المتهم بتسهيل الدعارة براءة الضابط المتهم بتسهيل الدعارة

برأت محكمة جنح الجيزة الرائد فهمي بهجت، في محاكمته مع فتاة وعامل بشركة بترول لاتهامهم بتسهيل ممارسة الدعارة بالجيزة.

وقامت قوات الأمن بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام الموجودة داخل قاعة المحاكمة من تصويره.

وكانت نيابة قسم الجيزة، برئاسة محمود عابدين، قررت إحالة الضابط فهمي بهجت، المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة، وفتاة تُدعى “سناء. ج”، وعامل بشركة بترول يُدعى “رمضان. ر”، إلى محكمة الجنح.

وشهدت التحقيقات التي باشرها أحمد مصطفى، مدير نيابة قسم الجيزة، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وبسكرتارية محمد علي، وحمادة سلامة، تسلم النيابة تسجيل صوتي من الإدارة العامة لحماية الآداب، مدته دقيقتين، تتحدث فيه المتهمة بممارسة الدعارة، مع شخص يقول لها: “متجبيش سيرة فهمي، قولي إن رمضان خطيبك، ملكيش دعوة بالظابط خالص”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا