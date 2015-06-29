براءة الضابط المتهم بتسهيل الدعارة

برأت محكمة جنح الجيزة الرائد فهمي بهجت، في محاكمته مع فتاة وعامل بشركة بترول لاتهامهم بتسهيل ممارسة الدعارة بالجيزة.

وقامت قوات الأمن بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام الموجودة داخل قاعة المحاكمة من تصويره.

وكانت نيابة قسم الجيزة، برئاسة محمود عابدين، قررت إحالة الضابط فهمي بهجت، المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة، وفتاة تُدعى “سناء. ج”، وعامل بشركة بترول يُدعى “رمضان. ر”، إلى محكمة الجنح.

وشهدت التحقيقات التي باشرها أحمد مصطفى، مدير نيابة قسم الجيزة، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وبسكرتارية محمد علي، وحمادة سلامة، تسلم النيابة تسجيل صوتي من الإدارة العامة لحماية الآداب، مدته دقيقتين، تتحدث فيه المتهمة بممارسة الدعارة، مع شخص يقول لها: “متجبيش سيرة فهمي، قولي إن رمضان خطيبك، ملكيش دعوة بالظابط خالص”.