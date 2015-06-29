تفاصيل من جلسة الحكم بالإعدام على شبح الريم

حكمت محكمة أمن الدولة ‏في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري في الجلسة التي عقدتها اليوم بالإعدام على المتهمة آلاء بدر عبدالله الهاشمي، وذلك بعد إدانتها بقتل المعلمة الأمريكية "إيبوليا رايان" في بوتيك مول في جزيرة الريم بأبوظبي ، و محاولة قتل أسرة أميركية أخرى بأن وضعت أمام شقتها قنبلة يدوية الصنع ، اكتشفها أحد أفراد الأسرةو ابلغ السلطات المختصة التي قامت بتفكيك القنبلة .

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> جاء في الحكم لذي تلاه القاضي يقول الله عزوجل في محكمة آياته:

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> " وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا " (الاسراء 33)

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> كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وجد في قائم سيفه " إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد "

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> وكما كانت دولة الإمارات ظلت –وستظل – بإذن الله – على مدى تاريخها موطناً للأمن والاستقرار ونموذجا رائعا ومثالا للترابط والسلام الإجتماعي– إلا أنه ظهرت في السنوات الأخيرة صوره جديده للجريمة لم يكن يعرفها المجتمع الإماراتي من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسائل معينه هي القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع وتستهدف أغراضا خطيره في مقدمتها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر وذلك تنفيذاً لمشروع جماعي أو مشروع فردي وعن طريق ارتكاب أفعال من شأنها إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل الدستور أو القوانين... ولما كانت هذه الأفعال تمثل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره فقد أقتضى الأمر ضرورة مواجهه هذه الأفعال اتقاء لاثارها المدمرة ولذلك رأي المشرع الإماراتي أن يفرد لها قانونا خاصاً لمواجهة جرائم الإرهاب والقضاء عليها وكان آخر هذه القوانين – صدور – القانون 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي اتبع سياسة جنائية خاصة سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية وهذه السياسة الخاصة رأي المشرع أنها هي الأولى بالاتباع بشأن جرائم الإرهاب .

كما حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم ناصر موسى عبدالله الفارسي الجنيبي بالسجن 3 سنوات و تغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط ، مع مصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الجريمة و إغلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتهم المبين بالاوراق إغلاقا كاملا .

و في قضية الصبي س . العوضي فقد أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة 7 من سبتمبر المقبل مع استمرار حبس ، حضر مع الصبي المتهم بالسعي إلى الانضمام إلى " داعش " محاميه يوسف العلي و والده ، الذي طلب رؤيته و زيارته في السجن فأمرت المحكمة بتمكينه من ذلك ، و قال محاميه الذي طلب تقديم مرافعته في الجلسة المقبلة تكفيل موكله ، و قال أن كل ما فعله المتهم أنه سافر بتاريخ 13 سبتمبر 2014 إلى عمان دون علم أهله ، و بعد يومين أبلغ والده السلطات عن غيابه فعلمت أنه غادر البلاد إلى عمان و بتاريخ 17 سبتمبر 2014 ألقت السلطات الأمنية في الأردن القبض عليه و كان حجز تذكرته دبي - عمان – العقبة – عمان – دبي .

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