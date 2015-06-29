الحوثيون يقصفون ميناء الزيت بمصافى عدن جنوب اليمن

أكدت مصادر فى مصافى عدن جنوبى اليمن أن ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح عاودت فجر اليوم قصف ميناء الزيت ومصافى عدن لليوم الثالث علی التوالى.

وأوضحت المصادر- فى تصريح لها اليوم نقله موقع "هنا عدن " الإخبارى- أن قذائف كاتيوشا واستهدفت ما تبقى من خزانات النفط كما وقعت صواريخ هاون وكاتيوشا فوق زورق خاص بخفر السواحل أمام الميناء وأصيب خمسة من الحراس.

وقال الموقع " إن قوات الحوثيين والرئيس السابق تريد من القصف تدمير الميناء ومنع المساعدات التى تصل الی عدن وبالتالى نقلها إلی ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم".

ومازالت النيران مشتعلة- حسب الموقع- فى ميناء الزيت وهو الميناء الوحيد الذى تسيطر عليه المقاومة الشعبية فى عدن ولم يتم حتى الآن إخماد الحرائق. .وأكد مسئول بالميناء أن إخماد الحرائق بشكل نهائى غير ممكن لاستمرار النيران مشتعلة فى الخزان رقم 24 بالميناء.

ومن ناحية أخرى قصفت طائرات دول التحالف العربى مساء أمس عددا من المواقع التابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى مدن الصولبان والممدارة والتواهى ولم تتوفر معلومات عن الخسائر الناجمة عن القصف.

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