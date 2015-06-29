نتنياهو يشيد بالبحرية الإسرائيلية لمنعها السفينة "ماريان" من الوصول لغزة

أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجنود البحرية لتنفيذهم مهمة السيطرة على السفينة "ماريان" بـ"حزم ونجاعة ".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول إن "هذه الرحلة البحرية لا تنطوى على أى معنى سوى النفاق والأكاذيب ، وأنها تساعد منظمة حماس الإرهابية وتتجاهل الأهوال التى تقع فى المنطقة ".

وشدد على أن إسرائيل "لن تسمح بدخول الوسائل القتالية إلى المنظمات الإرهابية المتواجدة فى القطاع"، واعتبر أنه "ليس هناك حصار مفروض على القطاع إذ أن إسرائيل تسمح بدخول السلع والمعدات الإنسانية إليه، حيث يسمح لحوالى 800 شاحنة بدخول القطاع يوميا".

كما اعتبر أن من "حق إسرائيل منع دخول السفن للقطاع ". كما أشاد وزير الدفاع موشيه يعالون بقوات سلاح البحرية ، وقال إن "هذه الرحلة البحرية لم تنفذ بدوافع إنسانية بل كانت جزءا من حملة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل ".

وأعلنت البحرية الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين أنها سيطرت على سفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانت فى طريقها إلى قطاع غزة فى محاولة لكسر الحصار البحرى الإسرائيلى المفروض على القطاع.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى إن البحرية طالبت السفينة "ماريان" بتغيير مسارها إلى ميناء أشدود بجنوب إسرائيل.

وتابعت المتحدثة أن القبطان رفض الانصياع لذلك قامت قوات بحرية خاصة بالصعود إلى السفينة وتمكنت من السيطرة عليها. وأشارت إلى أن الطرفين لم يستخدما أى عنف ولم تقع أية إصابات.

وسيطرت البحرية الإسرائيلية على السفينة فى الساعة 0330 صباحا بالتوقيت المحلى (1230 بتوقيت جرينتش) حيث كانت "ماريان" فى منطقة البحر الأبيض المتوسط وتقترب من المياه التى تسيطر عليها إسرائيل.

وقالت البحرية إنه جارى الآن توجيه القارب إلى ميناء أشدود الإسرائيلى ، حيث من المقرر أن يصل فى غضون فترة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة.

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