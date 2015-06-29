والد منفذ هجوم سوسة بتونس: "لم أربى ابنى على قتل الناس"

نأى والد منفذ الهجوم الإرهابى على أحد الفنادق فى مدينة سوسة التونسية الساحلية بنفسه عن المذبحة التى أودت بحياة 38 شخصا.

وقال الرجل المقيم فى مدينة قعفور شمالى تونس فى تصريحات للقناة الأولى فى التليفزيون الألمانى (إيه آر دي): "الله وحده يعلم ما دفع ابنى لارتكاب هذه الجريمة. لم أربى ابنى على ذلك. لم أربيه عل قتل الناس".

يذكر أن منفذ الهجوم اقتحم فندق "إمبريال مرحبا" فى مدينة سوسة، وفتح النار على نزلاء الفندق على الشاطئ. ومن بين الضحايا ألمانى واحد على الأقل.

وأعرب الأب عن عدم تفهمه البالغ للجريمة التى ارتكبها نجله، مضيفا أنه شاهد صور الضحايا ولم يستطع فهم كيف قام ابنه بقتل أناس أبرياء، وقال: "بالتأكيد قام أشخاص بالإيحاء له لارتكاب مثل هذا الفعل". موضحا أن ابنه لم يظهر أى بوادر لسلوك متطرف.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن منفذ الهجوم طالب 24/ عاما/ فى جامعة مدينة القيروان، إحدى معاقل السلفيين.

يذكر أن منفذ الهجوم قتل 38 شخصا بعدما فتح النار على نزلاء فندق "إمبريال مرحبا" المطل على البحر المتوسط فى سوسة قبل أن تقتله قوات الأمن.

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