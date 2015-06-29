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الشرطة العراقية تعثر على مقبرة جماعية لعناصر داعش شمال شرق بعقوبة

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الشرطة العراقية تعثر على مقبرة جماعية لعناصر داعش شمال شرق بعقوبة الشرطة العراقية تعثر على مقبرة جماعية لعناصر داعش شمال شرق بعقوبة
عثرت القوات العراقية ومتطوعو الحشد الشعبى على مقبرة جماعية تضم رفاة 33 من عناصر تنظيم داعش فى احدى المناطق فى بعقوبة 57 كم شمال شرقى بغداد.

وقالت المصادر إن المقبرة تم العثور عليها فى قرى المعمورية شمال شرقى بعقوبة وتضم رفاة 33 من عناصر داعش قتلوا خلال المعارك التى خاضتها القوات العراقية لتحرير هذه المناطق من سيطرة تنظيم داعش قبل نحو ثلاثة أشهر.

من ناحية أخرى أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين بأن 17 عراقيا قتلوا وأصيب 22 آخرون فى انفجار ثلاث عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة تابعة لمدينة بعقوبة 57 كم شمال شرقى بغداد.

وقالت المصادر إن انفجاراً مزدوجاً بعبوات ناسفة وقع بالقرب من سوق تجارى للجملة وسط مدينة بعقوبة ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 10 آخرين.

وأشارت إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم خمسة من متطوعى الحشد الشعبى وإصابة 12 فى انفجار عبوتين ناسفتين فى المقدادية شمال شرقى بعقوبة.
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