كوكتيل التمر والرمان.. مزيج سحرى مثالى لسلامة قلبك

يعد كوكتيل التمر والرمان مزيجا سحريا مثاليا لسلامة قلبك، وفقا لدراسة طبية حديثة، حيث يوصى الباحثون بأهمية المزج بين عصير الرمان الأحمر والتمر فى الحفاظ على سلامة وقوة وظائف القلب، ومحاربة أمراض القلب الخطيرة، مؤكدين على أن نصف كوب من عصير الرمان مع حفنة من التمر يوميا لقلب لسليم.

فقد توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن الجمع بين عصير الرمان والتمر يعمل على توفير أقصى قدر من الحماية ضد تصلب الشرايين (تراكم الترسبات الأميلويد على جدار الشرايين)، والتى يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضحت الأبحاث أن الفوائد الكثيرة لكل من التمر والرمان الغنى بمضادات الأكسدة خاصة مادة "البوليفينول"، تعمل على الحد من الإجهاد التأكسدى، حيث تعد من أهم المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، والتى تعمل بدورها على منع تأكسد الكوليسترول السيئ، فضلا عن تحفيز إزالة الكوليسترول من جدار الشرايين.

وخلص الباحثون -فى معرض نتائج أبحاثهم المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "الأغذية"- إلى أن الأشخاص الأصحاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب يمكنهم الاستفادة من استهلاك مزيج من عصير الرمان ونحو 4 أوقيات من التمر.