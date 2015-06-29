4 نصائح لزيادة حرق دهون الجسم فى رمضان أهمها تقسيم الإفطار

هل يمكننا استغلال شهر رمضان فى التخلص من الوزن الزائد؟

هذا السؤال يشغل أذهان الكثيرين ممن يرغبون فى القضاء على السمنة والتمتع بالوزن المثالى والحصول على الرشاقة، ويؤكد الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن شهر رمضان تقل فيه نسبة حرق الدهون فى الجسم، وذلك بسبب قلة عدد ساعات الإفطار وزيادة عدد ساعات الصيام.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض العادات الغذائية والنصائح التى تزيد من حرق الدهون فى شهر رمضان المبارك، ومنها:

1- يمكنك تقسم وجبة الإفطار إلى ثلاثة أجزاء، أولهم كوب من الحليب مع ثلاث تمرات وطبق الشوربة، وبعد مرور نصف ساعة عليك تناول طبق السلطة الخضراء، وبعد مرور ربع ساعة يمكنك تناول الوجبة الأساسية كربع دجاجة أو قطعة لحمة أو سمكة متوسطة الحجم + 4 معالق من الأرز + طبق من الخضروات.

>2- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والكيوى والفراولة.

>3- الإكثار من تناول الماء من المغرب للفجر يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.

>4- أخذ القسط الكافى من النوم يزيد من حرق الدهون فى الجسم.