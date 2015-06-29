انتبه.. خلل الغدة النخامية يعرضك لتراكم الدهون فى الجسم

تراكم الدهون فى مناطق معينة بالجسم، تكون نتيجة لوجود خلل فى هرمونات معينة ينتج عنها ظهور أعراض معينة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن هناك بعض الغدد أو الهرمونات عندما يحدث بها خلل، تتسبب فى تراكم الدهون ببعض أجزاء الجسم، منها خلل الغدة النخامية المسئولة عن حركة العديد من الغدد كهرمون النمو والكورتيزون والغدة الدرقية، موضحا أن عندما يقل إفراز الغدة النخامية تتركز بعض الهرمونات فى مناطق معينة بالجسم، كهرمون الكورتيزون والغدة الدرقية، والتى ينتج عنها تراكم فى الدهون بشكل زائد، لافتا إلى أن خلل هذه الهرمونات ينتج عنها بعض الأعراض كالكسل والخمول وعدم الحركة.

يتابع أن تراكم الدهون فى مناطق معينة بالجسم، عند وجود خلل بالهرمونات، تختلف من شخص لآخر، لأن كل إنسان له خريطة وراثية، فإذا كانت الأسرة تعانى من دهون الكرش أو الأرداف، فعند خلل الهرمونات تظهر فى هذه المناطق.

يشير استشارى أمراض المخ والأعصاب إلى أنه لمعرفة إذا كان الشخص يعانى من خلل الهرمونات التى تم ذكرها، إذا كان يوجد عدم تناسب فى كمية الأكل مع الوزن، وفى حالة عدم الحركة مع وجود زيادة بالوزن، موضحا أن عند ظهور هذه الأعراض من الضرورى عمل الفحوصات كتحليل الغدة والسكر ونسبة الكورتيزون فى الدم.