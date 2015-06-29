محافظ اسيوط: نسعى لإستكمال المشروعات المتوقفة والإستفادة منها

قال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط ، أن الدولة حريصة على أحداث تغيير جذرى وكلى فى حياة المواطنيين حتى يشعر كل مواطن على أرض مصر بنتائج ثورتيه لتحقيق العدل والعدالة والمساواة وأضاف أن خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة تعتمد على ضرورة إستكمال المشروعات المتوقفة والتوسع فى المشروعات القومية الإستراتيجية ذات العائد بعيد المدى.

وطالب المحافظ خلال إجتماع بالقيادات التنفيذية بوضع حلول غير تقليدية للمشكلات والمعوقات بجانب محاربة الفساد بجميع أنواعه وتفعيل جهاز المتابعة بجميع مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها ومتابعة جميع القرارات والأعمال بشكل منتظم بالإضافة إلى حصر المشروعات التى لم تستكمل بجميع القطاعات وعرض تقرير خلال شهرين.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير السلع والخدمات للمواطنين ومراقبة الأسعار وشن حملات على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من توافرها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بجانب إقامة عدد من منافذ توزيع وبيع السلع الغذائية بمدن وقرى المحافظة وذلك لمواجهة إرتفاع الأسعار مع توفير السلع الغذائية للمواطنين بالمجمعات الإستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.

ونبه المحافظ إلى ضرورة الإنتهاء من المشروعات، التى تعود بالفائدة على المواطنين بقطاعات الكهرباء والمرافق والإسكان وتفعيل مكاتب خدمة المواطنين بمديريات الخدمات والتعرف على المشكلات والعمل على حلها والتعامل بكل شفافية وتوضيح الأمور للمواطنين وعدم إعطاء الوعود البراقة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من مديريات التموين ومباحث التموين والصحة والزراعة والبيئة للمرور على المجمعات الاستهلاكية لبيان مدى صلاحية السلع الغذائية.