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مصرع سائقين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية

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مصرع سائقين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية مصرع سائقين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية
لقى سائقان بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية مصرعهما، وذلك إثر اصطدام سيارتى نقل بسبب السرعة الجنونية، تم نقلهما إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد وحيد الحضر مأمور مركز شرطة السادات يفيد من مصرع كل من محمد أحمد أبو الليالى 35 عاما، ومحمد عكاشة 51 عاما ومقيمان بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارتى نقل على طريق كفرداود- السادات بسبب السرعة الجنونية، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وبتوقيع الكشف الطبى عليهما تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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