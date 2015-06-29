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مكتب النائب العام يعاين موقع حادث استهداف موكب المستشار هشام بركات

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مكتب النائب العام يعاين موقع حادث استهداف موكب المستشار هشام بركات مكتب النائب العام يعاين موقع حادث استهداف موكب المستشار هشام بركات
غادر منذ قليل المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، وعدد من أعضاء المكتب الفنى ونيابة الاستئناف بدار القضاء العالى، وانتقلوا إلى حى الجديدة، لمعاينة موقع استهداف موكب النائب العام المستشار هشام بركات لا تخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع" إن النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة للحادث الإرهابى، وكلفت قطاع الأمن الوطنى بكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية الإرهابيين منفذى العملية.


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