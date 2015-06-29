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«بكرى» يطالب بمحاكمات عسكرية وفرض الطوارئ عقب محاولة إغتيال النائب العام

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«بكرى» يطالب بمحاكمات عسكرية وفرض الطوارئ عقب محاولة إغتيال النائب العام «بكرى» يطالب بمحاكمات عسكرية وفرض الطوارئ عقب محاولة إغتيال النائب العام

مصطفي بكرى

طالب الكاتب مصطفى بكرى، بالقصاص من مرتكبى محاولة إغتيال النائب العام اليوم، مؤكدا ان المحاكمات العسكريه هي الحل .
> وعبر صفحته بموقع تويتر كتب بكرى ” قصاص يا أولي الألباب،البلد في حالة حرب ، الإرهاب يتصاعد ويطال الكثيرين وعناصره تحاكم منذ سنوات ، لوكانت هناك مواجهات حاسمه وسريعه منذ البدايه لما بقيت هذه العناصر خارج الأسوار .
> وأضاف. اسأل الأجهزة المعنيه ماذا فعلتم والقتله يمارسون التحريض وصنع القنابل علي الانترنت ،الامن القومي فوق كل اعتبار ، يجب فرض حالة الطوارئ وكفاكم تردد حتي تتمكن الشرطه من منع الجريمة قبل وقوعها ،اما مايجري الان فهي مهزله يدفع الوطن ثمنها .

كما قال، عن أي حريه وأي حقوق انسان تتحدثون والارهابيون يمارسون القتل والتخريب وآخرها محاولة اغتيال النايب العام وقبله قتل الكثيرين ،الصمت خذلان ،والتردد في زمن الحرب جريمه، الناس تتساءل لماذا يترك هؤلاء ،لماذا لايحاكم القتله ويتم إعدامهم سريعا ،العين بالعين ، ولكم في الحياة.

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