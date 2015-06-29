خادم الحرمين يفوز بجائزة شخصية العام في خدمة القرآن الكريم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

ونقل السفراء لخادم الحرمين تحيات وتهاني قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد أبدى خادم الحرمين تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية ، وعلى العالم أجمع باليُمن والبركات.

من ناحية ثانية وتحت رعاية خادم الحرمين، تكرم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم اليوم بمدينة جدة، الفائزين بالجائزة العالمية الثامنة في خدمة القرآن الكريم.

وأختارت الهيئة العالمية خادم الحرمين فائزا بشخصية العام في خدمة القرآن الكريم في الدورة الثامنة لمسابقتها.