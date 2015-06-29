البورصة تتأثر باستهداف النائب العام وتخسر 4 مليار مليارات جنيه منتصف التعاملات

هبطت مؤشرات البورصة المصرية فى التعاملات الصباحية من جلسة تداولات، اليوم الاثنين، متأثرة بأنباء استهداف موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، وسط عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين المصريين.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 4 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 486 مليار جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.5 فى المائة، مسجلا 24ر8390 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجى إكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25ر1 فى المائة إلى 09ر444 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 05ر1 فى المائة ليصل إلى 18ر942 نقطة.

وقال حسنى السيد، محلل أسواق المال، إن مؤشر البورصة كان مرتفعًا نسبيًا فى الدقائق الأولى من التعاملات، وبعد انتشار أنباء استهداف النائب العام بدلت المؤشرات اتجاهها بشكل جماعى نحو الهبوط.