أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البورصة تتأثر باستهداف النائب العام وتخسر نحو 4 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم

Google+ Print
البورصة تتأثر باستهداف النائب العام وتخسر نحو 4 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم البورصة تتأثر باستهداف النائب العام وتخسر نحو 4 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم

انهيار مؤشرات البورصة بسبب الضريبة الجديدة

هبطت مؤشرات البورصة المصرية فى التعاملات الصباحية من جلسة تداولات، اليوم الاثنين، متأثرة بأنباء استهداف موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، وسط عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين المصريين.

 وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 4 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 486 مليار جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.5 فى المائة، مسجلا 24ر8390 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجى إكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25ر1 فى المائة إلى 09ر444 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 05ر1 فى المائة ليصل إلى 18ر942 نقطة.

وقال حسنى السيد، محلل أسواق المال، إن مؤشر البورصة كان مرتفعًا نسبيًا فى الدقائق الأولى من التعاملات، وبعد انتشار أنباء استهداف النائب العام بدلت المؤشرات اتجاهها بشكل جماعى نحو الهبوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا